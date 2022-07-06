Новинский заявил, что слагает с себя полномочия нардепа

6 июля, 13:18
По словам Вадима Новинского, он хочет сосредоточиться на «служении УПЦ» (Фото:Вадим Новинский/Facebook)

По словам Вадима Новинского, он хочет сосредоточиться на «служении УПЦ» (Фото:Вадим Новинский/Facebook)

Скандальный сторонник РФ Вадим Новинский заявил, что решил отказаться от мандата депутата Верховной Рады Украины.

Об этом он рассказал в среду, 6 июля, у себя в Facebook.

Вадим Новинський/Facebook
Фото: Вадим Новинський/Facebook

«Я принял решение сложить полномочия народного депутата Украины», — написал Новинский, сообщив, что хочет сосредоточиться на «служении» так называемой «УПЦ».

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По словам нардепа, «в новых драматических обстоятельствах, возникших после оккупации Мариуполя», ему «откровенно не до политики».

Российский предприниматель Новинский получил украинское гражданство в 2012 году указом тогдашнего президента Виктора Януковича.

В 2019 году он был избран народным депутатом от прокремлевской партии Оппоблок по 57 округу (Мариуполь Донецкой области).

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вадим Новинский Народные депутаты Мандат Война России против Украины

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