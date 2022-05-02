В Мариуполе еще один депутат от ОПЗЖ продался РФ за фейковую должность

2 мая, 15:37
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Вадим Истратов уже далеко не первый член ОПЗЖ, ставший коллаборантом (Фото:Петр Андрющенко/t.me)

Вадим Истратов уже далеко не первый член ОПЗЖ, ставший коллаборантом (Фото:Петр Андрющенко/t.me)

Количество коллаборантов из числа прокремлевской партии ОПЗЖ продолжает расти.

Война России против Украины — главные события 2 мая

Как рассказал у себя в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, на сторону российских захватчиков перешел Вадим Истратов.

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Взамен за свое предательство депутат получил так называемую «должность» в оккупационной администрации, которую пытаются организовать в городе войска РФ.

«Самостоятельно перешел к сотрудничеству с оккупантами, что для фракции ОПЗЖ скорее правило, чем исключение», — подчеркнул Андрющенко.

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Ранее российские захватчики назначили своим ставленником в Мариуполе депутата местного горсовета от той же ОПЗЖ Константина Иващенко.

В связи с этим против него было начато уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Мариуполь Российская агрессия Государственная измена Коллаборант Война России против Украины

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