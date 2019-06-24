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Зеленский назначил временных глав Житомирский, Ровенской и Черкасской ОГА

Сегодня, 15:25
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Зеленский назначил временных глав Житомирский, Ровенской и Черкасской ОГА - фото

REUTERS/Francois Lenoir

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав Житомирской, Ривненской и Черкасской областных государственных администраций.

Соответствующие указы №428, 429, 430/2019 от 24 июня опубликованы на официальном сайте главы государства.

Исполнение обязанностей главы Житомирской и Черкасской областных государственных администраций временно возложено на заместителей глав этих обладминистраций — Ярослава Лагуту и Игоря Тимошенко.

Временно исполняющим обязанности главы Ровенской обладминистрации стал первый заместитель главы обладминистраций Тарас Высоцкий.

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Теги:   ОГА Владимир Зеленский

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