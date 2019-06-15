Владислав Иноземцев
Используйте это
Ульяна Супрун
Красота, которая требует жертв. Когда можно носить высокие каблуки
Валерий Пекар
Двухпалатный парламент. Хорошо или плохо?
Джуди Демпси
Ахиллесова пята Европы
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

В Житомирской области предприниматель поджег себя во время сессии горсовета — видео

Вчера, 14:12
Цей матеріал також доступний українською
В Житомирской области предприниматель поджег себя во время сессии горсовета — видео - фото

Скриншот с видео Соцпортал/YouTube

Предприниматель получил ожоги 20% тела

В пятницу, 14 июня, в Бердичеве один из местных предпринимателей поджег себя во время сессии городского совета.

Соответствующее видео, снятое одним из очевидцев, было опубликовано на сервисе YouTube.

На нем видно, как мужчина подходит к трибуне, после чего обливает себя горючей жидкостью и поджигает ее.

Несмотря на панику, некоторые из присутствующих сразу бросились гасить горящего предпринимателя, однако в итоге он все же получил ожоги 20% тела, в основном, головы, шеи и живота, а также обоих предплечий.

Читайте также:
 В Ужгороде мужчина поджег себя возле здания прокуратуры и суда

Кроме того, как сообщили в прокуратуре Житомирской области, пострадал также один из журналистов, находившихся в зале во время происшествия.

18+

Причиной инцидента стало то, что когда предприниматель попросил выступить, ему в этом отказали, заявив, что данное предложение вначале нужно было внести в повестку дня.

«Предварительно установлено, что причиной совершения предпринимателем самосожжения является его несогласие с отказом Бердичевской горсовета продлить договор аренды земельного участка для осуществления предпринимательской деятельности, а также принятия мер для освобождения ранее арендованной им земли», — отметили в ведомстве.

Теги:   Видео Предприниматель Горсовет Самосожжение Житомирская область

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

События

Сегодня, 00:10

img
В центре Киева прогремел взрыв
Страны

Сегодня, 10:09

img
В Гонконге во время массовых акций протеста погиб один человек
Политика

Вчера, 23:39

img
В ЦИК назвали стоимость печати бюллетеней для досрочных выборов в Раду

ТОП 3

Политика

Сегодня, 08:30

img
Основатель клиники Борис, который в первой двадцатке Слуги народа, высказался о медреформе, Супрун и Комаровском
25247
Политика

Вчера, 08:30

img
Парламентская революция. Как две новые партии могут изменить состав Рады
8581
Политика

Сегодня, 00:45

img
Зеленский искупался в мариупольском фонтане — видео
6157

Новости Одессы

img
Во дворике одесского музея спел Борис Гребенщиков
img
На Киевской трассе Kia врезалась в "Жигули": есть пострадавшие
img
Два одессита стали чемпионами мира по футболу в составе юношеской сборной