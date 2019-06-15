В Житомирской области предприниматель поджег себя во время сессии горсовета — видео Вчера, 14:12 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Соцпортал/YouTube Предприниматель получил ожоги 20% тела Скриншот с видео Соцпортал/YouTube

В пятницу, 14 июня, в Бердичеве один из местных предпринимателей поджег себя во время сессии городского совета.

Соответствующее видео, снятое одним из очевидцев, было опубликовано на сервисе YouTube.

На нем видно, как мужчина подходит к трибуне, после чего обливает себя горючей жидкостью и поджигает ее.

Несмотря на панику, некоторые из присутствующих сразу бросились гасить горящего предпринимателя, однако в итоге он все же получил ожоги 20% тела, в основном, головы, шеи и живота, а также обоих предплечий.

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Кроме того, как сообщили в прокуратуре Житомирской области, пострадал также один из журналистов, находившихся в зале во время происшествия.

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Причиной инцидента стало то, что когда предприниматель попросил выступить, ему в этом отказали, заявив, что данное предложение вначале нужно было внести в повестку дня.

«Предварительно установлено, что причиной совершения предпринимателем самосожжения является его несогласие с отказом Бердичевской горсовета продлить договор аренды земельного участка для осуществления предпринимательской деятельности, а также принятия мер для освобождения ранее арендованной им земли», — отметили в ведомстве.