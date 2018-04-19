В Запорожской области "председатель ОГА" требовал от глав РГА "собрать деньги на выборы"

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Брыль назвал это
Фото: Константин Брыль

Брыль назвал это "информационной манипуляцией"

Неизвестные мошенники звонили главам районных госадминистраций Запорожской области и посылали им сообщения от якобы председателя ОГА Константина Брыля.

Об этом у себя в Facebook рассказал сам губернатор.

"Речь идет о нескольких звонках и сообщениях в мессенджере с просьбой "срочно собирать средства на выборы". Подчеркиваю: я никогда не собирал денег для такой цели! Будьте осторожны, обращайте внимание не только на фото, но и на номер, с которого вам приходят подобные просьбы и звонки", - написал он.

По словам Брыля, это "информационная манипуляция, которая готовится под митинги и должна стать основой для очередной "зрады".

Ранее сообщалось, что таджикский школьник, выдавая себя за сына президента, получал взятки за незаконные сделки.

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