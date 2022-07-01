В Верховной Раде установили флаг ЕС — видео
Флаг ЕС установили справа от президиума, рядом с государственным (Фото:Алексей Гончаренко)
В пятницу, 1 июля, в зале заседаний Верховной Рады Украины установили флаг Европейского союза.
Об этом сообщил у себя в Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, опубликовав соответствующее фото.
Флаг ЕС был внесен в парламентский зал после выступлений президента Владимира Зеленского и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Его установили справа от президиума, рядом с государственным.
Такой шаг связан с предоставлением Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.
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