В Верховной Раде установили флаг ЕС — видео 1 июля, 12:23 Флаг ЕС установили справа от президиума, рядом с государственным (Фото:Алексей Гончаренко)

В пятницу, 1 июля, в зале заседаний Верховной Рады Украины установили флаг Европейского союза.

Об этом сообщил у себя в Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, опубликовав соответствующее фото.

Флаг ЕС был внесен в парламентский зал после выступлений президента Владимира Зеленского и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

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Его установили справа от президиума, рядом с государственным.

Такой шаг связан с предоставлением Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

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