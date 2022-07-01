В Верховной Раде установили флаг ЕС — видео

1 июля, 12:23
Флаг ЕС установили справа от президиума, рядом с государственным (Фото:Алексей Гончаренко)

Флаг ЕС установили справа от президиума, рядом с государственным (Фото:Алексей Гончаренко)

В пятницу, 1 июля, в зале заседаний Верховной Рады Украины установили флаг Европейского союза.

Об этом сообщил у себя в Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, опубликовав соответствующее фото.

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Флаг ЕС был внесен в парламентский зал после выступлений президента Владимира Зеленского и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Видео дня

Его установили справа от президиума, рядом с государственным.

https://twitter.com/HromadskeRadio/status/1542787732631687168

Такой шаг связан с предоставлением Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Евросоюз Верховная Рада Флаг Урсула фон дер Ляйен

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