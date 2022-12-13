Восстановление своими ресурсами. Как Украина ремонтирует энергосистему и когда будет использовать западное оборудование — интервью 13 декабря, 20:56 Эксклюзив НВ На улицах Киева, 7 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Андрей Герус, нардеп, председатель Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ, рассказал в эфире Радио НВ, как украинские специалисты восстанавливают энергетическую систему государства и готовятся к переходу на западную помощь в ближайшее время.

Андрей Герус нардеп, председатель Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ

— Скажите, насколько западная помощь позволяет нам восстанавливаться после последних атак и на сколько процентов, на какой объем мы можем восстанавливаться после того, как по нам бьют ракеты?

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— Второй вопрос не совсем понял. А первое, если говорить по состоянию на сегодняшний день, в большинстве мы еще восстанавливаемся своими ресурсами. У компании Укрэнерго были запасы соответствующего оборудования, запасы трансформаторов, достаточно большое количество их было.

Поэтому в большинстве случаев сегодня мы справляемся с тем, что у нас было. Но действительно, процесс с помощью как финансовой, так и оборудованием, уже начался, продолжается, в Украину уже начало заходить оборудование и в дальнейшем будет заходить.

Кроме оборудования также есть и финансовая помощь, за которую будет покупаться оборудование. Поэтому это оборудование заходит и думаю, что мы будем уже в конце декабря — в январе больше пользоваться помощью, которая к нам зашла. На первом этапе мы больше пользовались тем, что было у нас, запасы, которые имели, которые приготовили, мы их и использовали.

Относительно восстановления, здесь трудно оценить, вопрос же периода. Конечно, можно все восстановить на 100%, но если речь идет о прямом попадании в какую-то или электростанцию, или подстанцию, разумеется, чтобы полностью ее восстановить, нужны, пожалуй, месяцы, и то зависит от того, есть ли готовый подходящий трансформатор, другое оборудование или нет. Если нет, тогда это больше, чем до года будет продолжаться восстановление.

В данном случае то, как на сегодняшний день работают энергетики и ремонтные бригады — это либо восстанавливается то, что можно быстро восстановить, либо находятся какие-то резервные запасные варианты, как можно подать электроэнергию для конечных потребителей.

Некоторые трансформаторы или подстанции могут не использоваться или меньше использоваться, а какими-то обходными путями находить, как можно подать электроэнергию в ту или иную область, тот или иной город.

Поэтому сейчас работа продолжается разная, но если говорить о полноценном восстановлении до состояния на конец сентября, то это, конечно, месяцы и месяцы нужны, чтобы полностью, полноценно восстановить нашу энергосистему.

— К чему готовиться при возможных последующих атаках, какой будет ситуация, как вы считаете? Министр иностранных дел Кулеба, общаясь с международными журналистами, говорит, что может быть реалистичный сценарий полного блэкаута в Украине.

— Может быть, конечно, вопрос вероятности. Но может быть, потому что у нас уже были столь схожие сложные ситуации. Как готовиться? Здесь какого-то волшебного рецепта особо не придумаешь, но я дал бы такие простые рекомендации. Прежде всего, соблюдать правила безопасности и когда у нас есть какая-то воздушная атака, когда приходит предупреждение, тогда переходить в безопасное место.

Второе: иметь достаточные запасы воды, желательно иметь заряженные павербанки, иметь дома запас каких-то продуктов или быстрого приготовления, полуготовности или готовности. И узнать, где есть пункты несокрушимости в случае того, если долго не будет электроэнергии или тепла, куда можно пойти, подзарядить телефон, откуда можно сделать какой-то звонок родным, близким, передать, что все в порядке.

И, возможно, получить какую-то помощь, даже ту же медицинскую. Поэтому следует к таким вещам определенными простыми действиями подготовиться. И опять же все работают над тем, чтобы вероятность такой чрезвычайной ситуации была низкая, потому что понятно, что это уже крайняя ситуация. Но лучше быть готовым и к крайним ситуациям, чем лучше готов, тем меньше вероятность того, что такие крайние ситуации наступают.

— Что мы понимаем о том, что происходит с тепло- и водоснабжением, как атаки влияют на него?

— Атаки влияют прежде всего на электроэнергию, но для подачи воды и теплоносителя требуется работающий насос. Для насоса нужна электроэнергия, чтобы он мог подкачивать подачу воды и теплоносителя в многоэтажные многоквартирные дома. И конечно, чтобы воду поднять из какого-то источника, также ее нужно выкачать насосом и закачать в сеть города.

Поэтому это важно для теплокоммунэнерго и водоканалов, наличие электроэнергии. И многие предприятия либо закупили генераторы, либо еще покупают для того, чтобы была возможность этим насосам работать на генераторах. Уже есть некоторые прецеденты, когда такие мобильные контейнерные электростанции также могут быть поставлены в Украину в ближайшее время и в некоторых городах они будут подавать электроэнергию на такую критическую коммунальную инфраструктуру.

Скажем так, к сожалению, водоканал и теплокоммунэнерго также зависят от подачи электроэнергии, но уже определенная работа проделана и она ведется, чтобы все меньше и меньше такой зависимости было, чтобы был запасной вариант в виде генераторов.

— Что с нашими АЭС, насколько они обеспечивают стабильность энергосистемы и насколько уязвимы перед будущими атаками? Видели, что туда не поступала электроэнергия после обстрелов, насколько это может угрожать какими-то неприятными последствиями?

— Это, конечно, важная часть нашей электроэнергии, потому что около 50% производства электроэнергии приходится именно на атомные электростанции. Мы видим, что эти террористические атаки России были нацелены в том числе и на то, чтобы усложнить работу атомных электростанций, били по находящимся возле атомных электростанций подстанциям.

Поэтому здесь есть определенные нюансы работы. Вообще стратегически нужно понимать, что нам нужно больше идти к децентрализованной распределенной генерации, когда есть много электростанций и много небольших электростанций.

Тогда гораздо труднее усложнить работу общей энергосистемы, чем когда есть несколько очень крупных объектов, от которых идет большая доля электроэнергии в энергосистему. Поэтому сейчас такая работа уже начинается и я думаю, что у нас будут появляться новые генерирующие объекты, и энергетика все-таки будет двигаться в сторону определенной децентрализации. На сегодняшний день все усилия направлены на то, чтобы максимально быстро восстанавливать работу атомных электростанций, чтобы они работали, выдавали мощность.

Потому что в данном случае это действительно оказывает большое влияние на общую работу сети и на то, как есть свет у конечных потребителей. Это важный компонент нашей энергосистемы, сейчас идет работа, прорабатываются различные механизмы, как можно минимизировать потенциальные проблемы для атомных электростанций после ракетных ударов этих российских террористов.

— А что касается ситуации на ЗАЭС, насколько там сейчас угрожающая ситуация? И есть ли у нас еще какие-то возможности давить на россиян в этом плане через международное сообщество?

— Самое эффективное давление на россиян — посредством Вооруженных сил Украины. Когда они отступают, когда бегут, есть деоккупированные территории, на которых можно обустраивать жизнь и можно обеспечивать какие-то стандарты безопасности, в частности стандарты безопасности работы с атомными электростанциями.

Поэтому конечно, что сейчас там ситуация не нормальная и она содержит существенные риски, потому что там военные, они фактически используют это как базу, есть тяжелая военная техника, есть системы, я так понимаю, артиллерийского огня. Они решили, что там им удобно такое прятать в зданиях атомной электростанции.

Поэтому ситуация сложная, уже была привлечена и МАГАТЭ, и руководитель МАГАТЭ говорил о какой-то демилитаризации, демилитаризованной зоне, но ничего из этого не вышло, российские оккупанты действительно ведут себя как террористы, захватили атомную электростанцию, содержащую колоссальный риск, когда ее хоть как-то использовать как военный объект.

— Есть сообщения, что секретариат Энергетического сообщества будет помогать Укрэнерго судиться против России и потребовать от нее возмещения ущерба, нанесенного магистральным сетям. Что нам нужно для того, чтобы возместить эти убытки, каковы перспективы в судах по этому поводу? И в какие суды здесь нужно обращаться?

— Есть международные суды в Нидерландах, можно обращаться. Чтобы достичь результата, нужно две вещи: первое — выиграть суд, второе — заставить Россию выполнить решение суда. Вторая задача особенно сложна, если говорить о каких-либо юридических механизмах.

Поэтому этот процесс запущен, многие украинские компании судятся, но когда будут какие-то практические результаты — я думаю, не скоро и в ближайшие полгода или год вряд ли можно ожидать, что здесь будет какой-то эффект, который будет использован Укрэнерго для того, чтобы иметь ресурсы для какого-то восстановления. Поэтому следует в краткосрочном и среднесрочном периоде работать над другим механизмом.