В Винницкой области политики организуют бесплатные медицинские обследования — активисты
В Винницкой области перед выборами политики внедряют социальные инициативы, в рамках которых происходят бесплатные медицинские осмотры, сообщает ОПОРА.
В ОПОРЕ отметили, что медосмотры организуются при содействии нардепа Руслана Демчака (избирательный округ № 18, центр — город Ильинцы). Местные жители могут пройти бесплатное медицинское обследование в июне и июле.
На избирательном округе № 17, центр — город Ладыжин, реализуется социальная инициатива Врач едет в село. Содействует ее проведению нардеп Николай Кучер.
В избирательных округах № 15 (центр округа — город Шаргород) и № 17 происходят медицинские осмотры в рамках социальной инициативы Врач в село. По информации наблюдателей, этот социальный проект начали еще в 2018 году и продолжается до сих пор. Инициативу начала депутат Винницкого облсовета Лариса Билозир.