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В Винницкой области политики организуют бесплатные медицинские обследования — активисты

Сегодня, 18:08
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В Винницкой области политики организуют бесплатные медицинские обследования — активисты - фото

Микола Кучер/Mykola Kucher/Facebook

В городе Ладыжин реализуется социальная инициатива Врач едет в село

В Винницкой области перед выборами политики внедряют социальные инициативы, в рамках которых происходят бесплатные медицинские осмотры, сообщает ОПОРА.

В ОПОРЕ отметили, что медосмотры организуются при содействии нардепа Руслана Демчака (избирательный округ № 18, центр — город Ильинцы). Местные жители могут пройти бесплатное медицинское обследование в июне и июле.

Фото: ОПОРА

На избирательном округе № 17, центр — город Ладыжин, реализуется социальная инициатива Врач едет в село. Содействует ее проведению нардеп Николай Кучер.

Фото: ОПОРА

В избирательных округах № 15 (центр округа — город Шаргород) и № 17 происходят медицинские осмотры в рамках социальной инициативы Врач в село. По информации наблюдателей, этот социальный проект начали еще в 2018 году и продолжается до сих пор. Инициативу начала депутат Винницкого облсовета Лариса Билозир.

Фото: ОПОРА

Теги:   Опора Досрочные выборы в ВР

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