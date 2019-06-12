В Винницкой области политики организуют бесплатные медицинские обследования — активисты Сегодня, 18:08 Цей матеріал також доступний українською Микола Кучер/Mykola Kucher/Facebook В городе Ладыжин реализуется социальная инициатива Врач едет в село Микола Кучер/Mykola Kucher/Facebook

В Винницкой области перед выборами политики внедряют социальные инициативы, в рамках которых происходят бесплатные медицинские осмотры, сообщает ОПОРА.

В ОПОРЕ отметили, что медосмотры организуются при содействии нардепа Руслана Демчака (избирательный округ № 18, центр — город Ильинцы). Местные жители могут пройти бесплатное медицинское обследование в июне и июле.

Фото: ОПОРА

На избирательном округе № 17, центр — город Ладыжин, реализуется социальная инициатива Врач едет в село. Содействует ее проведению нардеп Николай Кучер.

Фото: ОПОРА

В избирательных округах № 15 (центр округа — город Шаргород) и № 17 происходят медицинские осмотры в рамках социальной инициативы Врач в село. По информации наблюдателей, этот социальный проект начали еще в 2018 году и продолжается до сих пор. Инициативу начала депутат Винницкого облсовета Лариса Билозир.