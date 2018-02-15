В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об изменениях образовательной реформы

Отсрочить до 2023 года введение в действие языковой статьи рекомендовала Венецианская комиссия

Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в закон об образовании.

15 февраля правительство зарегистрировало законопроект №8046 (о внесении изменений в пункт из раздела ХИИ Заключительные и переходные положения закона Об образовании относительно уточнения некоторых положений).

Сейчас текста документа на сайте Рады нет.

14 февраля правительство одобрило законопроект, направленный на выполнение одной из рекомендации Венецианской комиссии - о продлении периода введения языковой нормы на три года, до 2023 года.

Напомним, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич ранее заявляла, что наиболее дискуссионная языковая статья, которая вызвала резкую критику и противодействие Венгрии, заработает после переходного периода. Ожидается, что он закончится в 2023 году.

5 сентября прошлого года Рада поддержала законопроект, который запускает в Украине реформу образования, а 25 сентября принят закон подписал президент Украины Петр Порошенко.

Впоследствии Венгрия резко раскритиковала положение образовательной реформы, согласно которому, школьники, начиная со средней школы должны учиться на государственном языке.

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Среди прочего Венгрия применила право вето и заблокировала встречу комиссии Украина-НАТО на уровне глав Минобороны, которая должна была состояться 14 или 15 февраля.

Гриневич обвинила главу МИД Венгрии Петера Сиярто в распространении манипулятивных заявлений. В частности, Сиярто выдвинул условия для прекращения блокирования Будапештом сотрудничества между Украиной и НАТО.

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