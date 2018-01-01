В Верховной Раде принес присягу новый депутат Сегодня, 10:43 11 Цей матеріал також доступний українською Владимир Куренной занял место Ирины Фриз в ВР Volodymyr Kurennoy/Facebook

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Владимир Куренной принес присягу на пленарном заседании в Верховной Раде.

Куренной был зарегистрирован Центральной избирательной комиссией 29 ноября, а избран во время внеочередных выборов в украинский парламент 26 октября 2014 года.

В Раде он занял место Ирины Фриз, которую накануне назначили на должность министра по делам ветеранов.

Куренной - народный депутат пятого и седьмого созывов от партии УДАР. Был включен в список БПП на внеочередных выборах 26 октября 2014 года под №86.