Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Сергей Фурса
Сезонное обострение популизма
Святослав Вакарчук
О настоящих переменах, псевдоморали и политической культуре
Иван Компан
Миллион евро каждому
Петр Олещук
Что на самом деле произошло в Керченском проливе?

В Верховной Раде принес присягу новый депутат

Сегодня, 10:43
11
Цей матеріал також доступний українською

Владимир Куренной занял место Ирины Фриз в ВР

Volodymyr Kurennoy/Facebook

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Владимир Куренной принес присягу на пленарном заседании в Верховной Раде.

Куренной был зарегистрирован Центральной избирательной комиссией 29 ноября, а избран во время внеочередных выборов в украинский парламент 26 октября 2014 года.

В Раде он занял место Ирины Фриз, которую накануне назначили на должность министра по делам ветеранов.

Куренной - народный депутат пятого и седьмого созывов от партии УДАР. Был включен в список БПП на внеочередных выборах 26 октября 2014 года под №86.

Теги:   Депутат Верховная Рада

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/Политика

Вчера, 12:35

article_img
Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении действия договора о дружбе с Россией

Последние новости

Новости

Сегодня, 12:10

Сходила в бар. Кайли Миноуг надела топ украинского дизайнера Анны Октябрь
Компании/Рынки

Сегодня, 12:09

Укрнафта потребовала от АМКУ уничтожения материалов дела по АЗС группы Приват
События

Сегодня, 12:04

В Одесской области ввели запрет на выход в Черное море маломерных плавсредств

ТОП-3 мнений

Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Российский шпион? Трамп попал в ловушку
2288
Александр Гольц - фото
Александр Гольц
Путину удалось схватить за рукав Трампа
2214
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Операция "Трампнаш" завершилась. Что дальше?
2140
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
19594
Андрей Зубов - фото
Андрей Зубов
Керченская развилка
14474
Тарас Березовец - фото
Тарас Березовец
Как Трамп высек Путина
13331
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28857
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25036
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
19594