В Верховной Раде принес присягу новый депутат
Сегодня, 10:43
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Народный депутат от Блока Петра Порошенко Владимир Куренной принес присягу на пленарном заседании в Верховной Раде.
Куренной был зарегистрирован Центральной избирательной комиссией 29 ноября, а избран во время внеочередных выборов в украинский парламент 26 октября 2014 года.
В Раде он занял место Ирины Фриз, которую накануне назначили на должность министра по делам ветеранов.
Куренной - народный депутат пятого и седьмого созывов от партии УДАР. Был включен в список БПП на внеочередных выборах 26 октября 2014 года под №86.