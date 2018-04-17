В Верховной Раде принес присягу новый депутат

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Роман Зварыч официально стал народным депутатом

Роман Зварыч официально стал народным депутатом

Избранный в Верховную Раду Украины по списку партии Блока Петра Порошенко Роман Зварыч принес присягу народного депутата.

Зварыч зачитал текст присяги на утреннем пленарном заседании.

4 апреля ЦИК зарегистрировала Романа Зварыча народным депутатом, который занял место Валерия Пацкана, полномочия которого были досрочно прекращены после избрания его главой Счетной палаты Украины.

Зварыч участвовал в парламентских выборах 2014 года по списку Блока Петра Порошенко.

Роман Зварыч был министром юстиции в правительствах Юлии Тимошенко в 2005 году и Виктора Януковича - в 2006 году по квоте партии Наша Украина Виктора Ющенко. При Тимошенко он оказался в центре скандала, поскольку выяснилось, что у него нет юридического образования.

Также Зварыч был народным депутатом Верховной Рады 3-6 созывов.

Как сообщалось, 16 марта 2018 году Верховная Рада избрала главой Счетной палаты и нардепа Валерия Пацкана. В тот же день парламентарии досрочно прекратили его депутатские полномочия.

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