В Верховной Раде принес присягу новый депутат

Избранный в Верховную Раду Украины по списку партии Блока Петра Порошенко Роман Зварыч принес присягу народного депутата.

Зварыч зачитал текст присяги на утреннем пленарном заседании.

У #Рада8 склав присягу народного депутата України Роман Зварич, котрого 4 квітня 2018р. ЦВК зареєструвала обраним на позачергових парламентських виборах 26.10.2014р. в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, включеного до виборчого списку партії БПП⏯️ pic.twitter.com/LpC1Wk0afm — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 17 апреля 2018 г.

4 апреля ЦИК зарегистрировала Романа Зварыча народным депутатом, который занял место Валерия Пацкана, полномочия которого были досрочно прекращены после избрания его главой Счетной палаты Украины.

Зварыч участвовал в парламентских выборах 2014 года по списку Блока Петра Порошенко.

Роман Зварыч был министром юстиции в правительствах Юлии Тимошенко в 2005 году и Виктора Януковича - в 2006 году по квоте партии Наша Украина Виктора Ющенко. При Тимошенко он оказался в центре скандала, поскольку выяснилось, что у него нет юридического образования.

Также Зварыч был народным депутатом Верховной Рады 3-6 созывов.

Как сообщалось, 16 марта 2018 году Верховная Рада избрала главой Счетной палаты и нардепа Валерия Пацкана. В тот же день парламентарии досрочно прекратили его депутатские полномочия.