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В Верховной Раде предложили проверять кандидатов в президенты у психиатра и нарколога

Сегодня, 21:51
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В парламенте предложили ввести дополнительную проверку для кандидатов в президенты

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, согласно которому предлагается обязательно установить психиатрический и наркологический осмотр кандидата на пост президента Украины.

Соответствующий законопроект №9379 был внесен в парламент 7 декабря.

Документ предлагает внести изменения в закон О выборах президента Украины, в частности о проведении обязательного предварительного психиатрического и наркологического осмотра кандидата на пост президента.

Инициаторами законопроекта стали лидер Радикальной партии Олег Ляшко и народные депутаты из его фракции Игорь Мосийчук, Алексей Ленский, Валерия Заружко, Сергей Рыбалка, Александр Гулак и Виктор Галасюк.

Теги:   Президент Медосмотр Верховная Рада

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В Верховной Раде предложили проверять кандидатов в президенты у психиатра и нарколога

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