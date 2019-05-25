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В Верховный Суд подали три заявления о незаконности роспуска Рады

Сегодня, 12:06
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В Верховный Суд подали три заявления о незаконности роспуска Рады - фото

КС/Facebook

Указ о роспуске Рады вступил в действие 23 мая

В Верховном Суде Украины находятся уже три заявления о признании незаконным указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда.

Третье заявление подано физическим лицом непосредственно в канцелярию Кассационного административного суда в составе Верховного Суда. Дело зарегистрировано под номером 9901/280/19.

«В течение пяти дней со дня подачи искового заявления судья выносит определение о следующих процессуальных действиях», — говорится в сообщении.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

Главным аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%, а юридическим — отсутствие коалиции фактически с 2016 года.

Теги:   Владимир Зеленский Верховная Рада

Спецтема   Выборы в Раду

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