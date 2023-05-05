«В ВР вернулись политика и популизм». О зарплатах в конвертах, узаконивании гражданских партнерств и ЕС за «пару лет» — интервью NV с Шуляк

5 мая, 21:52
NV Премиум
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Глава партии Слуга народа Елена Шуляк (Фото:Olena Shuliak / Facebook)

Глава партии Слуга народа Елена Шуляк (Фото:Olena Shuliak / Facebook)

Автор: Сергей Фурса, Виталий Сыч

В украинский парламент вернулись и политика, и популизм, и поправочный спам, и жаркие дискуссии, говорит председатель партии Слуга народа Елена Шуляк.

Именно поэтому она не соглашается с упреками, что Верховная Рада за время войны потеряла субъектность, хотя и признает, что более весомую роль сейчас играет военно-политическое руководство страны.

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Над чем работает сейчас Верховная Рада, получают ли нардепы зарплаты в конвертах, почему избранники не готовы голосовать за законопроект, который узаконивает гражданские партнерства и как Украина может оказаться в ЕС за «пару лет», Шуляк рассказала в интервью Radio NV.

Теги:   Парламент Интервью NV Верховная Рада Украина-ЕС Нардепы Радио NV партия Слуга народа Елена Шуляк Война России против Украины Гражданское партнерство

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