В Верховной Раде зарегистрировали заявление Гройсмана об отставке Вчера, 17:39 581 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба Кабмина Владимир Гройсман Пресс-служба Кабмина

В Верховной Раде зарегистрировано заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана об отставке.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы аппарата Рады Ирина Кармелюк, передает РБК-Украина.

По ее словам, обращение об отставке премьер-министра зарегистрировано в парламенте в четверг, 23 мая.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания Кабинета министров в среду, 22 мая.

Напомним, что президент Владимир Зеленский после принятия присяги в сессионном зале Верховной Рады предложил уйти в отставку Кабинету министров.