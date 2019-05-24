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В Верховной Раде зарегистрировали заявление Гройсмана об отставке

Вчера, 17:39
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В Верховной Раде зарегистрировали заявление Гройсмана об отставке - фото

Пресс-служба Кабмина

Владимир Гройсман

В Верховной Раде зарегистрировано заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана об отставке.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы аппарата Рады Ирина Кармелюк, передает РБК-Украина.

По ее словам, обращение об отставке премьер-министра зарегистрировано в парламенте в четверг, 23 мая.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания Кабинета министров в среду, 22 мая.

Напомним, что президент Владимир Зеленский после принятия присяги в сессионном зале Верховной Рады предложил уйти в отставку Кабинету министров.

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