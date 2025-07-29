В Раде зарегистрировали постановление о возобновлении онлайн-трансляций заседаний парламента

В Верховной Раде зарегистрировали постановление о возобновлении трансляций заседаний парламента в режиме реального времени. Об этом заявил глава комитета Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин во вторник, 29 июля.

Он отметил, что постановление зарегистрировано под номером 1963027. Юрчишин призвал парламентариев перестать «прикрываться войной» и поддержать документ.

«Прошедшая неделя проявила много трэша во внутренней политике, один из которых — недостаточная прозрачность. 263 народных депутата высмеялись в лицо сторонникам евроинтеграции и Революции Достоинства, а люди это увидели только потом и в записи», — написал Юрчишин в Telegram.

Депутат отметил, что заседания Верховной Рады должны транслироваться в режиме реального времени на телеканале и YouTube-канале Рада.

Исключением для отложенных трансляций или остановки записи могут быть воздушные тревоги в Киеве или предупреждения об опасности от спецслужб.

28 июля движение Чесно сообщило, что более 50 общественных организаций и медиа призывают Верховную Раду возобновить онлайн-трансляцию пленарных заседаний на телеканале Рада и заблаговременно публиковать повестки дня.

Как отметили в движении, это имеет особое значение сейчас, поскольку уже на ближайшем заседании депутаты будут рассматривать законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП.

Законопроект президента Украины Владимира Зеленского относительно НАБУ и САП планируют рассмотреть в четверг, 31 июля.

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который раскритиковали как попытку лишить НАБУ и САП независимости. В тот же вечер его подписал Владимир Зеленский. Закон вступил в силу 23 июля, после его публикации в парламентской газете Голос Украины.

Закон вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский от Слуги народа.

В частности, согласно закону, генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается.

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414. Еще более масштабные протесты повторились 23−24 июля во многих городах Украины.

Несмотря на эти протесты с требованиями ветировать документ Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний». Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду новый законопроект о НАБУ и САП, который «обеспечит силу системе правопорядка».