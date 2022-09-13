В Верховной Раде появился новый народный депутат 13 сентября, 19:31 Алексей Сивирин (Фото:mkip.gov.ua)

Во вторник, 13 сентября, Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом Алексея Сивирина от партии Голос вместо Рустема Умерова, возглавившего Фонд госимущества.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК в Telegram.

В ведомстве уточнили, что Умеров написал заявление о сложении депутатских полномочий.

Также ЦИК рассмотрел постановление и признал следующего за очередностью Алексея Сивирина избранным народным депутатом (№ 21 в избирательном списке партии Голос).

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Алексей Сивирин — финансист, старший бизнес-аналитик ООО МакКинзи и Компания Украина.

7 сентября Верховная Рада проголосовала за назначение народного депутата фракции Голос Рустема Умерова председателем Фонда государственного имущества.

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