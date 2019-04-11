В Верховной Раде нардепу от Опоблока выключили микрофон из-за неэтичного поведения Вчера, 18:54 505 Цей матеріал також доступний українською НВ Нимченко потребовал от Княжицкого "контролировать базар" НВ

В Верховной Раде во время рассмотрения поправок к законопроекту о языке выключили микрофон народного депутата от Оппозиционного блока Василия Нимченко из-за неэтичного общения.

Об этом сообщает Укринформ.

Во время рассмотрения одной из поправок, председатель Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий заявил, что в сессионном зале "есть много людей, которые не желают защитить украинский язык и хотят, чтобы он был уничтожен".

Нимченко принял это высказывание в свой адрес, заявив, что Княжицкий утверждает, что якобы в сессионном зале есть люди, которые "приглашают оккупантов". При этом, обращаясь к председателю профильного комитета, Нимченко потребовал от него "контролировать базар" и пригрозил, что Княжицкий за это отвечать.

Заместитель главы парламента Оксана Сыроид попросила выключить Нимченко микрофон и призвала депутатов вести себя этично.