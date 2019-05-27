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В Верховном суде обжаловали назначение Богдана главой АП

Сегодня, 17:11
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В Верховном суде обжаловали назначение Богдана главой АП - фото

Gleb Garanich/Reuters

Активисты против назначения Богдана главой АП

В Кассационный административный суд Верховного суда Украины поступило два иска о признании противоправным и отмене указа главы украинского государства о назначении Андрея Богдана на должность главы Администрации президента.

Как сообщили в пресс-службе суда, заявление поступило в канцелярию 24 мая от общественной организации Общественный люстрационный комитет и от физического лица.

В течение пяти дней со дня подачи исков будет вынесены решения о следующих процессуальные действия.

Напомним, адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского, советник по юридическим вопросам Андрей Богдан возглавил Администрацию президента.

Позже он заявил, что прекратил адвокатскую деятельность.

Активисты Общественного люстрационного комитета подали иск против президента Владимира Зеленского из-за назначения Богдана главой АП.

Он занимал должность в правительстве экс-президента Украины Виктора Януковича, поэтому он подпадает под ограничения закона об очищении власти и не может работать на государственной службе.

Сам глава АП заявил, что закон о люстрации на него не распространяется, поскольку АП не является органом государственной власти.

Теги:   Закон о люстрации Администрация президента Украины Люстрация Верховный суд Украины Андрей Богдан

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