07 июня 2018, четверг

В Венецианской комиссии прокомментировали принятие Украиной закона об Антикоррупционном суде

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Президент Венецианской комиссии Киеву: Теперь важно обеспечить быстрое формирование Антикоррупционного суда

Президент Венецианской комиссии Киеву: Теперь важно обеспечить быстрое формирование Антикоррупционного суда

Президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио назвал принятие Верховной Радой закона о создании Высшего антикоррупционного суда свидетельством того, что Украина намерена продолжать путь реформ и европейской интеграции.

"Согласно сообщениям, принятый закон соответствует рекомендации Венецианской комиссии", - сказано в его заявлении.

Он поблагодарил тех, кто содействовал реализации этой инициативы.

"Это важный шаг вперед для Украины и для Европы, и, прежде всего, для украинских граждан, которые слишком долго страдали от зла коррупции" – считает он.

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Ключевой задачей в дальнейшем он назвал обеспечение быстрого формирования суда и предоставление ему необходимых средств.

Напомним, ранее в этот день Верховная Рада 317 голосами поддержала законопроект о Высшем антикоррупционном суде.

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