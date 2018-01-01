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В УПЦ КП прокомментировали вопрос избрания предстоятеля автокефальной Украинской церкви

Сегодня, 11:25
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Патриарх Филарет

Фото: cerkva.info

В УПЦ КП прокомментировали вопрос избрания предстоятеля автокефальной Украинской церкви на Объединительном соборе, который состоится 15 декабря.

По словам главы информационного управления УПЦ КП архиепископа Евстратия (Зори) патриарх Филарет еще 19 ноября публично заявил, каким образом он будет действовать в вопросе избрания предстоятеля единой поместной церкви.

"Прошу пользоваться первоисточником, а не комментариями слухов, распространение которых только препятствует достижению решений, приемлемых для всех участников процесса. В чем, собственно, по моему убеждению, и заключается цель распространения таких слухов. Чем особенно сейчас прониклись средства московской массовой дезинформации", - написал Зоря в Facebook.

Архиепископ Зоря добавил, что с приближением Собора число "религиоведов" и комментаторов темы растет в геометрической прогрессии.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создание в Киеве стравропигии и признание каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

13 ноября собор епископов УПЦ МП отказался признать власть Константинополя над Киевской митрополией и продублировал решение РПЦ разорвать отношения с Фанаром.

Теги:   Автокефалия Патриарх Филарет УПЦ КП

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