В Украине приняли компенсации за коммуналку для людей, бесплатно принимающих у себя дома беженцев 20 марта, 19:17 Цей матеріал також доступний українською В Белогородку Киевской области эвакуируются жители соседних Ирпеня, Бучи и Ворзеля (Фото:Александр Медведев / НВ)

Кабинет Министров согласовал выплату компенсации коммунальных расходов для украинцев, бесплатно приютивших у себя внутренне перемещенных людей.



Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.



"На сегодняшний день уже тысячи жителей регионов, где относительно спокойно, пришли на помощь нашим гражданам, покинувшим свои дома из-за войны. Вчера правительство приняло решение, направленное на поддержку именно таких собственников жилья, которые принимают в своих домах бесплатно", - сообщил Чернышов. .

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Поэтому украинцы, бесплатно приютившие переселенцев, будут получать около 450 грн в месяц за каждого принятого человека, эти средства пойдут для компенсации коммунальных расходов.

Как будет происходить оплата? Согласно пояснениям Чернышева, органы местного самоуправления начнут формировать реестр жилья, доступного для размещения. Владелец жилья, в котором есть место для приема перемещенных людей, может обратиться к местным властям с соответствующим заявлением. Подчеркивается, что решение о поселении будет приниматься только с согласия владельцев домов или квартир.

Также, по поручению Президента Украины, Кабинет Министров подготовил соответствующий социальный пакет для поддержки внутренне перемещенных лиц. Чернышев сообщил, что в этом пакете документов регулируются вопросы социальных выплат, трудоустройства, а также размещение лиц, потерявших или вынужденно покинувших свое жилье.

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