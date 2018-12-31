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В Украине зарегистрировался первый кандидат в президенты

Сегодня, 11:22
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Игорь Шевченко

Экс-министр экологии и природных ресурсов, юрист Игорь Шевченко официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины.

Об этом сообщает 24 канал.

Отмечается, что Шевченко подал документы в Центральную избирательную комиссию 31 декабря в 9:00.

Экс-министр идет на выборы как самовыдвиженец.

По его словам, он ушел из бизнеса еще десять лет назад, и на данный момент возглавляет благотворительный фонд.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 31 декабря, в Украине стартовала избирательная кампания.

лихорадка выборов

Теги:   Выборы президента Игорь Шевченко Избирательная компания

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