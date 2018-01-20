В Украине запретили устанавливать общедомовые счётчики газа без согласия жильцов

В Украине вступил в силу закон Об обеспечении коммерческого учета природного газа, которым предусмотрен запрет на установку общедомовых счётчиков газа без согласия жильцов.
19 января 2018 года закон опубликовали в газете Голос Украины. Закон вступает в силу на следующий день после публикации.
Закон направлен на улучшение коммерческого учета природного газа и повышение уровня защиты прав потребителей.
Верховная Рада 21 декабря 2017 года приняла закон о внесении изменений в Закон Украины Об обеспечении коммерческого учета природного газа.
Закон запрещает операторам газораспределительных сетей прекращать поставки газа в многоквартирный дом в случае отказа совладельцев установливать общедомовой счетчик газа.
Предусматривается возможность самостоятельной установки индивидуальных счетчиков газа потребителями с последующей компенсацией расходов.
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