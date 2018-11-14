14 ноября 2018, среда

В Украине будут заочно судить российского военачальника

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В Украине будут заочно судить российского военачальника

Главная военная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении заместителя командующего войсками Южного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации.

Досудебным расследованием установлено, что указанный чиновник ВС РФ в феврале-марте 2014 года, находясь на территории Автономной Республики Крым, участвовал в совершении умышленных действий с целью изменения государственной границы Украины.

Эти действия привели к тяжелым последствиям, способствовали беспрепятственному вторжению российских войск и военной оккупации территории полуострова Крым. Кроме того, россиянин подстрекал военнослужащих ВМС Украины к совершению государственной измены.

Обвиняемый объявлен в розыск, судом дано разрешение на его задержание и доставку в суд для решения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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Верховная Рада официальной датой начала оккупации полуострова войсками Российской Федерации установила 20 февраля 2014 года.

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