В Украине вступило в силу решение по улучшению работы 4G

Переможцы тендера получили все необходимые документы для завершения перенастройки сети на новые частоты

В Украине решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) по улучшению работы 4G вступило в силу. Об этом сообщается на сайте НКРС.

Отмечается, что благодаря действиям НКРСИ созданы условия операторам телекоммуникаций, предоставляющих услуги мобильной связи, для улучшения качества предоставления этих услуг своим потребителям путем преодоления высокого уровня фрагментации частот в диапазоне 1800 МГц и возможности использования 4G-радиотехнологии в этом диапазоне.

Согласно решению, в июле 2019 года операторы телекоммуникаций обязаны обеспечить 4G-связи не менее 90% населения каждого областного центра Украины. А в декабре 2021 года не менее 90% населения каждого населенного пункта с населением более 10 000 человек.

Сейчас победителями тендера получены все необходимые разрешительные документы для завершения перенастройки сети на новые частоты.

Ранее Lifecell рассказал, когда запустит в Украине 4G сразу в 200 городах.

Vodafone также заявлял, что начнет запуск сети 4G с 1 июля.

Напомним, что 6 марта 2018 года состоялся тендер по продаже частот для 4G-связи. Большая тройка украинских операторов - Киевстар, Vodafone и lifecell суммарно потратили 5,4 млрд грн за 6 лотов в диапазоне 1800 МГц. Крупнейшим покупателем стал Киевстар, который потратил на три лота 2,8 млрд грн, потом идет Vodafone - 1,8 млрд грн, а lifecell - 795 млн грн.

30 марта Vodafone запустил 4G-связь в диапазоне 2600 МГц в 20 городах Украины.