В Украине вступил в силу закон, позволяющий селам-спутникам присоединяться к городам

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В Украине ожидается укрупнение городов. Коцюбинское уже проголосовало за присоединение к Киеву
Фото: slovoidilo. ua

В Украине ожидается укрупнение городов. Коцюбинское уже проголосовало за присоединение к Киеву

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о добровольном присоединении территориальных общин сел и поселков к городам областного значения (законопроект № 6466).

Как сообщает 5 мая пресс-служба президента Украины, этот закон признает эффективными объединенными территориальными общинами случаи добровольного присоединения к территориальной общине городов областного значения территориальных общин сел и поселков.

"От объединения в одну территориальную общину выигрывает как город-центр, так и села и поселки, которые являются его "спутниками", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о расширении территории для застройки городов и доступа к более качественным образовательных и медицинским услугам жителями малых населенных пунктов.

3 апреля Верховная Рада Украины приняла этот закон.

Изменения позволят разблокировать процесс укрупнения территориальных общин городов областного значения и приравнять территориальные общины городов областного значения к объединенным территориальным общинам для применения ими процедуры добровольного присоединения.

Таким образом, закон позволяет городам стать центром объединенной общины без проведения выборов.

Закон вступает в силу с 1 мая 2018 года.

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Напомним, в марте жители поселка городского типа Коцюбинское под Киевом провели общественные слушания, где проголосовали за присоединение населенного пункта к столице.

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