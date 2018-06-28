В Украине вступил в силу закон о запуске Антикоррупционного суда

С 28 июня в Украине вступает в силу закон о создании Высшего антикоррупционного суда.

Документ был опубликован в официальном издании Верховной Рады Голос Украины 27 июня.

Положения закона предусматривают, что он вступает в силу на следующий день после опубликования.

Согласно закону, местонахождение, территориальная юрисдикция и статус Высшего антикоррупционного суда определяются законом О Высшем антикоррупционном суде.

Устанавливается, что Кабинет министров должен принять меры, связанные с созданием Высшего антикоррупционного суда, а Государственная судебная администрация Украины - принять меры, необходимые для реализации этого закона.

26 июня президент Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой 21 июня закон о запуске работы Антикоррупционного суда в Украине.

Напомним, 14 июня в Украине вступил в силу закон О Высшем антикоррупционном суде. Этот документ определяет, как будет работать новое судебное учреждение.

Принятие закона является обязательным условием предоставления МВФ следующего транша Украине - с чем, в свою очередь, связаны и другие предложения макрофинансовой помощи для страны. В частности, Государственный департамент США призвал Украину согласовать законопроект об Антикоррупционном суде с требованиями МВФ.

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Антикоррупционный суд будет рассматривать дела, если предмет преступления или причиненного ущерба по меньшей мере в 500 раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (с 1 января - это 881 тыс. грн). Некоторые из статей касаются нарушений, связанных с наркотиками или оружием, а вот с электронным декларированием - нет.

Юрисдикция суда распространяется на всю территорию Украины. Законопроектом предусмотрено, что Антикоррупционный суд будет судом первой и апелляционной инстанции. Судьи будут избираться по конкурсу.

В законе об Антикоррупционном суде содержится норма, которая вызвала резонанс в обществе. Согласно ей, апелляции по делам НАБУ, которые суды рассматривают уже сейчас, будут рассматривать в судах общей юрисдикции и после создания Антикоррупционного суда. Активисты опасаются, что эта даст возможность коррупционерам избежать наказания.

Резонансная норма появилась в тексте поправок к закону за час до голосования.