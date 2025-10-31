Правительство временно запретило экспорт необработанной древесины

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительство приняло решение о временном запрете на экспорт необработанной древесины. Об этом она заявила в пятницу, 31 октября, по результатам поездки в Ровенскую область.

Отмечается, что это решение является «необходимым для обеспечения людей в зимний период, сохранения рабочих мест на предприятиях и уменьшения нагрузки на экологию».

По словам Свириденко, объем лесозаготовки в Украине значительно снизился с началом полномасштабного вторжения РФ, и предприятия, которые могли бы работать, часто останавливаются или работают на минимальных мощностях из-за нехватки древесины. Военные также нуждаются в древесине для своих нужд, а в сельских общинах она является ключевым ресурсом для отопления в зимний период.

«Кроме того, война принесла значительный вред окружающей среде. Часть лесов временно оккупированы или повреждены боевыми действиями. Поэтому экспорт древесины будет создавать дополнительную нагрузку на окружающую среду», — отметила премьер-министр.

Согласно решению, экспорт древесины будет лицензироваться с нулевой квотой до конца года. Правительство продолжит работать над дальнейшими шагами для стабилизации ситуации и обеспечения баланса между потребностями экономики и охраной окружающей среды.

В июне 2025 года Государственная таможенная служба сообщала, что с начала года было экспортировано 1,42 млн тонн древесины и изделий из нее, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в денежном эквиваленте экспорт увеличился на 13%, или на $78 млн, до $671,8 млн.

В прошлом году Верховная Рада поддержала законопроект об усилении ответственности за правонарушения в сфере лесопользования и противодействие незаконному обороту древесины.

В законе предлагалось повысить штраф от 34 до 85 тысяч гривен (действующее законодательство предусматривает за это правонарушение от 17 до 25,5 тысячи гривен штрафа) или до ограничения свободы сроком до трех лет, однако президент Владимир Зеленский не подписал документ.