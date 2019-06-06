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В Украине ВИЧ-инфицированные получили право на пожизненное бесплатное лечение

Сегодня, 19:08
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В Украине ВИЧ-инфицированные получили право на пожизненное бесплатное лечение - фото

НВ

В министерстве заявили, что для лечения разработан комбинированный препарат

В Министерстве здравоохранения утвердили новый клинический протокол лечения и профилактики ВИЧ-инфекции, согласно которому, у всех инфицированных людей есть право на пожизненное бесплатное лечение.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Для лечения разработан комбинированный препарат с действующим веществом «долутегравир», что позволило снизить стоимость одной дозы препарата до 5,40 грн.

В министерстве отметили, что инновационный комбинированный препарат сочетает в себе несколько действующих веществ, а следовательно, пациент может принимать только одну таблетку каждый день.

Стандарты также предусматривают комплексное предоставление медуслуг по выявлению, профилактике и лечению инфекции. Они разрабатывались на рекомендациях ВОЗ, которые также включают аспект общественного здоровья.

Теги:   Минздрав ВИЧ / СПИД

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