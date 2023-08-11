В Украине уволят всех областных военкомов — Зеленский 11 августа, 14:44 Зеленский рассказал о важных решениях касательно военкоматов, принятых на заседаниях СНБО (Фото:ОП)

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины.



«Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена. Воины, которые прошли фронт и не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, — именно им можно доверить эту систему комплектования», — отметил президент.

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Зеленский подчеркнул, что на данный момент по итогам проверок в отношении должностных лиц военкоматов начаты 11 уголовных производств, есть 33 подозрения.

Злоупотребления были зафиксированы в разных областях: Донецкая, Полтавская, Винницкая, Одесская, Киевская, Львовская.

«Кто-то брал наличными, кто-то криптовалютой — разве что в этом разница. Цинизм всюду одинаков. Каждый военком, в отношении которого есть уголовное производство, будет нести ответственность. Совершенно справедливую. Полную», — добавил президент.

Он пояснил, что те уволенные военкомы, относительно которых нет обнаруженных фактов преступлений или нарушения. Могут отправиться на фронт и сохранить свои погоны.

«Подчеркну: армия не есть и никогда не будет заменой уголовному наказанию. Чиновники, перепутавшие погоны и выгоду, точно — под суд», — резюмировал Зеленский.

11 августа состоялось заседание Совета нацбезопасности и обороны по итогам проверки военкоматов в Украине, в нем принял участие президент Владимир Зеленский.

Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному поручили уволить всех областных военкомов и заменить их боевыми офицерами после проверок СБУ.

После скандала с расследованием о бывшем военкоме Одесской области Евгении Борисове, который незаконно обогатился на 188 миллионов гривен, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости проверок ТЦК и предупредил об ответственности.

25 июля заместитель главы НАПК Артем Сытник сообщил, что это ведомство начало проверку образа жизни 102 руководителей и заместителей территориальных центров комплектования.

В ряде областей прошли обыски и задержания, зафиксированы массовые нарушения.