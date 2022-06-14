Суд запретил партию Держава, которая была в списке СНБО

14 июня, 16:33
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Партия Держава (Фото:derzhava.org.ua)

Партия Держава (Фото:derzhava.org.ua)

Восьмой апелляционный административный суд удовлетворил иск о запрете политической партии Держава.

Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

Все имущество партии было переведено государству.

«Суд удовлетворил требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность политической партии Держава; средства и другие активы партии, ее региональных, городских, районных организаций, первичных центров и других структурных организаций были переведены в имущество государства», — говорится в сообщении.

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Партия Держава была в списке Совета национальной безопасности и обороны, на нее распространялся временный запрет до решения суда.

https://www.facebook.com/8aa.court/posts/1168419767283030
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   СНБО

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