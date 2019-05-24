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Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

В Украине стартовала избирательная кампания в Верховную Раду

Сегодня, 02:48
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В Украине стартовала избирательная кампания в Верховную Раду - фото

НВ

Выборы в Раду пройдут 21 июля

В пятницу, 24 мая, в Украине официально стартовала избирательная кампания внеочередных выборов в Верховную Раду, назначенных на 21 июля.

Избирательная парламентская кампания начинается в соответствии с законодательством на следующий день после обнародования указа президента о роспуске Верховной Рады.

Указ Зеленского о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля вступил в силу в четверг, 23 мая. Указ был опубликован в правительственном издании Урядовый курьер.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Cпикер Верховной Рады Андрей Парубий по просьбе президента Зеленского созвалвнеочередное заседание на 22 мая.

В Раду вынесли вопрос об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера до 3% на выборах народных депутатов.

Народные депутаты не смогли внести законопроект в повестку дня Рады, провалив голосование.

Спецтема   Выборы в Раду

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