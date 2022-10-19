Зеленский поручил создать мобильные пункты питания для критической инфраструктуры

19 октября, 17:26
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В Офисе президента прошло совещание о ситуации в энергосистеме (Фото:Офис президента)

В Офисе президента прошло совещание о ситуации в энергосистеме (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в среду, 19 октября, провел совещание о безопасности на энергетических объектах.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, в совещании участвовали премьер Денис Шмыгаль, министр энергетики Герман Галущенко, глава МВД Денис Монастырский, министр развития громад Алексей Чернышов, представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, главы энергетических предприятий и органов местной власти.

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Участники встречи обсудили безопасность на критически важных объектах, ликвидацию последствий в случае новых ударов российских оккупантов по энергосистеме Украины и прохождение отопительного сезона в условиях постоянного террора РФ, согласовали действия в случае отсутствия света в населенных пунктах. Также обсуждалось сотрудничество с партнерами Украины для обеспечения населенных пунктов, которые остались без электроэнергии.

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«Президент поставил задачу оперативно создать мобильные пункты питания для критической инфраструктуры городов, поселков и сел», — заявили в Офисе президента.

Президент Владимир Зеленский 18 октября сказал, что Россия за последнюю неделю разрушила треть электростанций в Украине, и назвал удары оккупантов по украинской энергетической и критической инфраструктуре новым видом терактов.

Инфографика: НВ

19 октября страна-террорист РФ снова нанесла удары по энергетическим объектам Украины. Глава Ивано-Франковской областной военной администрации сообщила о попадании по Бурштынской ТЭС.

https://www.youtube.com/embed/2Cue9TS4on0
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Электроэнергия Ракетные удары Владимир Зеленский Энергосистема совещание Война России против Украины

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