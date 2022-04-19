«Согнали все, что способно воевать». В Украине и на границах сосредоточена вся боеспособная армия оккупантов — Зеленский

19 апреля, 22:54
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Украинский лидер Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Украинский лидер Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

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Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Россия стянула на территорию Украину и к границам всю свою боеспособную армию.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

«Сейчас на территории нашей страны и в приграничных районах России сосредоточена практически вся боеспособная часть армии оккупантов. Они согнали против Украины почти всех и почти все, что способно с нами воевать», — сказал президент в традиционном видеообращении.

Видео дня

Зеленский подчеркнул, что в этом противостоянии Украина выступает против армии, которая считалась второй или третей за мощностью в мире.

«То, как прочно держатся вооруженные силы Украины, то, как смело защищается весь наш народ показывает, что все же в глобальных рейтингах украинская армия уже давно заслуживает быть выше российской», — подчеркнул президент.

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Зеленский вечером 18 апреля заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс.

19 апреля утром в Генштабе ВСУ заявили, что на Донецком и Таврическом направлениях российские оккупанты активизировали наступательные действия вдоль всей линии столкновения.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Оккупант Война в Украине Владимир Зеленский

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