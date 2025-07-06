Нардеп рассказал, до какой даты Рада собирается продлить мобилизацию и военное положение

Об этом в воскресенье, 6 июля, сообщил народный депутат из фракции Голос Ярослав Железняк.

«Парламент снова, уже 16-й раз, проголосует за продление военного положения и всеобщей мобилизации. Точнее сначала СНБО примет указы, далее президент внесет их законом, потом Рада их одобрит», — сообщил Железняк в своем Telegram-канале Залізний нардеп.

По его словам, военное положение и мобилизацию продлят еще на 90 дней, то есть с 7 августа до 5 ноября 2025 года.

Он также отметил, что объяснить, почему продление постоянно происходит именно на 90 дней, а не, например, сразу на год, ему никто не смог.

«Законодательных ограничений здесь нет, так что это исключительно политическое решение», — подчеркнул нардеп.

12 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное положение в Украине может быть отменено тогда, когда закончится горячая фаза войны.

18 апреля Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине на 90 дней. То есть, до 6 августа 2025 года.