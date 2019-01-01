В Украине сменили контактные дипмиссии НАТО
В Украине с 1 января посольство Великобритании и посольство Канады берут на себя функцию контактной дипломатической миссии Североатлантического альянса в Украине.
Об этом сообщает Европейская правда.
Отмечается, что это решение было утверждено в штаб-квартире НАТО и согласовано с Киевом.
В предыдущие 4 года, два двухлетних срока, в качестве контактного посольства НАТО в Украине действовала дипломатическая миссия Литвы.
Контактные посольства действуют с начала 90-х годов во всех государствах-партнерах Альянса. Эту роль добровольно и на ротационной основе перебирают те государства-члены НАТО, наиболее заинтересованные в углублении сотрудничества Альянса с данным партнером. В Украине данную роль впервые выполнят сразу две дипмиссии.
Контактное посольство действует как дополнительный канал коммуникации о роли и политике Альянса а также, при необходимости, оказывает поддержку совместной деятельности и взаимодействию НАТО и Украины.