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В Украине сменили контактные дипмиссии НАТО

Сегодня, 15:04
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на Североатлантическом совете

В Украине с 1 января посольство Великобритании и посольство Канады берут на себя функцию контактной дипломатической миссии Североатлантического альянса в Украине.

Об этом сообщает Европейская правда.

Отмечается, что это решение было утверждено в штаб-квартире НАТО и согласовано с Киевом.

В предыдущие 4 года, два двухлетних срока, в качестве контактного посольства НАТО в Украине действовала дипломатическая миссия Литвы.

Контактные посольства действуют с начала 90-х годов во всех государствах-партнерах Альянса. Эту роль добровольно и на ротационной основе перебирают те государства-члены НАТО, наиболее заинтересованные в углублении сотрудничества Альянса с данным партнером. В Украине данную роль впервые выполнят сразу две дипмиссии.

Контактное посольство действует как дополнительный канал коммуникации о роли и политике Альянса а также, при необходимости, оказывает поддержку совместной деятельности и взаимодействию НАТО и Украины.

Теги:   Канада НАТО Великобритания

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