15 сентября 2018, суббота

В Украине русскоязычное население страдает только на оккупированных РФ территориях - Волкер

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Курт Волкер
Пресс-служба YES

Курт Волкер

В Украине единственное место, где страдает русскоязычное население, – это территория Донбасса, где РФ осуществляет оккупацию, считает специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Там (на Донбассе – прим. ред.) есть русскоязычное население, которое также живет по всей Украине: и в Харькове, Славянске, Одессе, в Киеве, повсюду. Единственное место, где русскоязычное население Украины страдает, – это там, где вмешалась Россия, там, где Россия осуществила оккупацию", – заявил Волкер на 15-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES). 

По мнению спецпреда, РФ должна вывести свои войска с Донбасса, если хочет улучшить жизнь русскоязычного населения в Украине.

Кроме того, он добавил, что Украине необходимо подумать над увеличением количества пограничников на пропускных пунктах, а также найти новые пути для доступа к пенсиям для наиболее уязвимого населения.

Спецпредставитель Госдепа отметил, что жителям оккупированных территорий необходимо знать, что правительство Украины считает их гражданами страны.

15-ая ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES), организованная Фондом Виктора Пинчука,проходит в Киеве 13-15 сентября.

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