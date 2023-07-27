В Украине продлили военное положение и мобилизацию на 90 дней 27 июля, 13:54 Военное положение в Украине продлили уже в восьмой раз (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В четверг, 27 июля, Верховная Рада продлила действие военного положения и общую мобилизацию в Украине еще на 90 дней.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram.

За продление военного положения проголосовали 347 парламентариев, за мобилизацию — 334.

Это уже восьмое продление с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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На данный момент военное положение и общая мобилизация действуют до 18 августа.

Военное положение в Украине объявили после начала полномасштабного вторжения России. Тогда же была объявлена общая мобилизация.

Во время общей мобилизации призвать на военную службу могут всех военнообязанных граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, если они не имеют законных оснований для получения отсрочки или исключения из военного учета.