В Украине продлили действие военного положения и общую мобилизацию
Минобороны
Во вторник, 7 февраля, Верховная Рада продлила действие военного положения в Украине и общую мобилизацию на 90 дней.
Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк в своем Telegram.
Продление действия военного положения поддержали 348 нардепов, а общую мобилизацию — 344 парламентария.
Новые президентские указы вступят в силу с 19 февраля и будут действовать 90 дней.
Железняк уточнил, что в этот раз перед голосованием не выступал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, как это происходило прошлые четыре раза перед аналогичным принятием решения украинским парламентом.
Военное положение в Украине объявили после начала полномасштабного вторжения России. Тогда же была объявлена общая мобилизация.
Сроки их действия продлили уже в шестой раз.
Во время общей мобилизации призвать на военную службу могут всех военнообязанных граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, если они не имеют законных оснований для получения отсрочки или исключения из военного учета.