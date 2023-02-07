В Украине продлили действие военного положения и общую мобилизацию 7 февраля, 11:51 Минобороны

Во вторник, 7 февраля, Верховная Рада продлила действие военного положения в Украине и общую мобилизацию на 90 дней.

Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк в своем Telegram.

Продление действия военного положения поддержали 348 нардепов, а общую мобилизацию — 344 парламентария.

Видео дня

Новые президентские указы вступят в силу с 19 февраля и будут действовать 90 дней.

Железняк уточнил, что в этот раз перед голосованием не выступал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, как это происходило прошлые четыре раза перед аналогичным принятием решения украинским парламентом.

Военное положение в Украине объявили после начала полномасштабного вторжения России. Тогда же была объявлена общая мобилизация.

Сроки их действия продлили уже в шестой раз.

Во время общей мобилизации призвать на военную службу могут всех военнообязанных граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, если они не имеют законных оснований для получения отсрочки или исключения из военного учета.







