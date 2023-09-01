Легко, быстро и доступно. Зеленский презентовал инновационное образовательное приложение Мрія 1 сентября, 17:05 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

В День знаний президент Украины Владимир Зеленский презентовал для украинских школьников, их родителей и педагогов цифровой образовательный проект Мрія.

Об этом сообщает Офис президента.

Глава государства рассказал о новом приложении Мрія во время встречи в формате видеоконференции с учениками и педагогами из почти 40 учебных заведений из Украины и из-за границы.

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Президент отметил, что сегодня мир постоянно меняется и некоторые вещи теряют актуальность, а что-то, напротив, становится важнее. Каждый ребенок в течение обучения тоже меняется, поэтому ему нужна своеобразная навигация, чтобы найти себя в этом мире.

Зеленский подчеркнул, что главная цель проекта Мрія — дать ребенку его личное образовательное пространство и уникальный алгоритм развития, открыть возможность каждому украинцу стать тем, кем он хочет быть.

Приложение будет помогать ребенку, родителям и учителям эффективнее ориентироваться в учебном процессе и за его пределами, своевременно указывать, на что обратить внимание, чему посвятить больше времени. Он будет содержать библиотеку контента, который нужен именно этому ребенку, информацию об образовательных программах, курсах, видеоматериалах, внешкольных активностях, олимпиадах, кружках.

«Применение будет рекомендовать то, что необходимо конкретному ребенку, основываясь на его образовательном пути, его талантах, на том, что можно очертить как мечту уже сейчас. Неважно, какой возраст. Неважно, какова география. Главное, чтобы ребенку удавалось», — рассказал Владимир Зеленский.

Благодаря применению каждый ребенок будет иметь свое портфолио в образовании, где будет информация о его достижениях и планах.

У Мрії будет удобный интерфейс, чтобы следить за графиком занятий и внешкольных активностей ребенка.

Кроме того, в приложении у ребенка может быть ID — уникальный цифровой детский документ для большей защиты и возможностей в мире взрослых по аналогии с Дією.

Также родителям Мрія будет помогать знать, находится ли их ребенок в безопасности во время воздушных тревог. Для этого достаточно будет одного нажатия в приложении после того, как учитель завел детей в укрытие.

Также родители смогут видеть, в чем их ребенок более талантлив, понять, в чем ребенок нуждается в помощи, а что ему удается блестяще. Кроме того, Мрія будет содержать контент и для родителей, что будет способствовать их саморазвитию.

Приложение также будет давать родителям возможность получать обратную связь от учителя.

«Очень важно, что Мрія наконец-то сделает жизнь учителей легче. Убираем максимум бумажек. Всевозможные формы, которые сейчас нужно заполнять. Максимум внимания учителя — тому, чтобы учить, а не тратить время», — отметил Зеленский.

Кроме того, благодаря Мрії учитель сможет использовать не только стандартные материалы для подготовки уроков, но и специальные курсы. Это может сделать обучение более интересным.

Как сообщил Зеленский, до конца текущего года запланировано начать ознакомительный процесс с пилотным проектом Мрії в тестовых школах, а в следующем году после реализации «пилота» проект планируют масштабировать на другие учебные заведения Украины.

«Все мечты украинцев должны сбываться. И государство — это, соответственно, инструмент для этого. И я уж очень верю в нашу „Мечту“. Ибо больше всего хочу верить в вас. У каждого и каждый. Хочу гордиться вами. Хочу, чтобы украинцам удавалось. Всем, кто учится, кто учит и кто мечтает как отец, как мать, что ребенок сможет. Сможет найти себя в жизни», — подытожил Владимир Зеленский.