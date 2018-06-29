В Украине появится посольство Ирландии

Министр иностранных дел Павел Климкин во время визита в Ирландию

В Украине планируют открыть посольство Ирландии. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил в Facebook.

Такое решение было принято по итогам визита главы МИД в Ирландию.

Климкин подчеркнул, что Украина с Ирландией имеет "действительно историческую связь".

"Нас здесь всегда поддерживали, и с этим связано много личных историй. Когда произошла Чернобыльская катастрофа, министр иностранных дел Саймон Коуэн занимался сбором средств для помощи Украине", – подчеркнул Климкин.

Также он добавил, что сейчас украинская община Ирландии много делает для защиты Украины, поддерживая украинских военных и помогая ветеранам.