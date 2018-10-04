В Украине окончательно изменили воинское приветствие на Слава Украине

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который заменит воинское приветствие приветствия советского образца Здравия желаем! в украинских Вооруженных силах на Слава Украине - Героям слава!.

За проект закона №9036 проголосовал 271 народный депутат.

4 жовтня #Рада8 прийняла #ЗП9036 "Про внесення змін до статутів Збройних Сил України", яким замінено у статутах Збройних Сил України слово «товариш» словами «пан (пані)» у відповідному відмінку та числі ????????

Картка #ЗП9036 ????https://t.co/NOyibXD5gY pic.twitter.com/VV4Ul8Iwkz — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 4 октября 2018 г.

Наші славні предки могли про це лише мріяти! Сакральні для кожного українця слова «Слава Україні! Героям Слава!» відтепер – офіційне вітання ЗСУ. Дякую народним депутатам, які ухвалили історичне рішення, підтримавши мій законопроект. Вітаю українських військових. Слава Україні! pic.twitter.com/nIwc6S7ptv 4 октября 2018 г.

Документ также предусматривает обращение пан в качестве альтернативного товарищ.

Ранее президент Петр Порошенко поручил разработать законопроект по изменению военного приветствия ВСУ с советского на Слава Украине - Героям слава.

Приветствие впервые использовали на параде ко Дню Независимости Украины.