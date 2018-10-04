В Украине окончательно изменили воинское приветствие на Слава Украине

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который заменит воинское приветствие приветствия советского образца Здравия желаем! в украинских Вооруженных силах на Слава Украине - Героям слава!.
За проект закона №9036 проголосовал 271 народный депутат.
4 жовтня #Рада8 прийняла #ЗП9036 "Про внесення змін до статутів Збройних Сил України", яким замінено у статутах Збройних Сил України слово «товариш» словами «пан (пані)» у відповідному відмінку та числі ????????— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 4 октября 2018 г.
Картка #ЗП9036 ????https://t.co/NOyibXD5gY pic.twitter.com/VV4Ul8Iwkz
Наші славні предки могли про це лише мріяти! Сакральні для кожного українця слова «Слава Україні! Героям Слава!» відтепер – офіційне вітання ЗСУ. Дякую народним депутатам, які ухвалили історичне рішення, підтримавши мій законопроект. Вітаю українських військових. Слава Україні! pic.twitter.com/nIwc6S7ptv— Петро Порошенко (@poroshenko) 4 октября 2018 г.
Документ также предусматривает обращение пан в качестве альтернативного товарищ.
Ранее президент Петр Порошенко поручил разработать законопроект по изменению военного приветствия ВСУ с советского на Слава Украине - Героям слава.
Приветствие впервые использовали на параде ко Дню Независимости Украины.
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