04 октября 2018, четверг

В Украине окончательно изменили воинское приветствие на Слава Украине

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В украинских Вооруженных силах официально сменилось воинское приветствие

В украинских Вооруженных силах официально сменилось воинское приветствие

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который заменит воинское приветствие приветствия советского образца Здравия желаем! в украинских Вооруженных силах на Слава Украине - Героям слава!.

За проект закона №9036 проголосовал 271 народный депутат.

Документ также предусматривает обращение пан в качестве альтернативного товарищ.

Ранее президент Петр Порошенко поручил разработать законопроект по изменению военного приветствия ВСУ с советского на Слава Украине - Героям слава.

Приветствие впервые использовали на параде ко Дню Независимости Украины.

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