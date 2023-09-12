В Украине недоарестовали ряд активов Медведчука, их переписали на человека из окружения Татарова — Bihus.Info 12 сентября, 14:57 Виктор Медведчук (Фото:Sergey Nuzhnenko/Reuters)

Ряд компаний, которые должны были бы находиться под арестом из-за найденных в них следствием долей подозреваемого в госизмене экс-нардепа Виктора Медведчука уже несколько раз сменили владельцев, говорится в расследовании Bihus.Info.

По данным журналистов, ими владеет бизнесмен Валерий Мищенко, который, похоже, имеет связи с заместителем руководителя Офиса президента Олегом Татаровым.

Журналисты заявили, что связанная с Медведчуком кипрская структура Pilawer Limited стала совладелицей трех киевских компаний — Академ-Клуб, Осокорки-7 и Орест (в Оресте не напрямую, а через Осокорки-7 — ред.) в 2019-м году. Эти фирмы имеют долгосрочные договоры аренды на большие, общей площадью более 40 гектаров, земельные участки на киевских Осокорках, прямо на берегу Днепра и тогда ряд СМИ сразу заявили, что окружение Медведчука начало «заходить» на строительный рынок города.

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В расследовании сказано, что Pilawer сначала ассоциировали с соратником Медведчука Тарасом Козаком, впоследствии же международная группа расследователей по сути доказала, что компанию контролирует именно он.

«Контроль этот Козак, как и в большинстве других активов, осуществлял вероятнее всего в интересах Медведчука», — сказуются журналисты.

Именно поэтому летом 2022-го львовские суды и приняли решение об аресте этих компаний.

Bihus.Info сообщил, что на момент ареста партнером связанной с Медведчуком структуры в Академ-Клубе была фирма с орбиты нардепа Вадима Столара, в Осокорках-7 партнерами выступали киевские бизнесмены Александр Константиновский и Валерий Мищенко, они же были представлены и в Оресте.

Журналисты заявили, что несмотря на арест, уже с октября 2022-го структура собственности этих компаний изменилась. Так, оттуда исчез связанный с Медведчуком Pilawer, а владельцем этой доли в фирмах стал Александр Белявский из Херсонской области. Фотографии Белявского в социальных сетях натолкнули журналистов на мысль, что он действовал не самостоятельно, а мог быть прикрытием для реального бенефициара.

«Зато юристы, которые представляли его интересы привели журналистов в окружение уже упомянутого Вадима Столара, из чего можно сделать вывод, что последний возможно пытался получить доли бывшего партнера в собственность», — говорится в материале.

Впрочем, Белявский пробыл в компаниях недолго и уже с декабря 2022-го структура снова начала меняться. Академ-Клубом полностью завладел Петрос Тограмаджян из Болгарии, «выбросив» оттуда и Белявского, и связанную со Столаром кипрскую компанию. В Осокорки-7 вместо Белявского «зашел» Вадим Иванов из Риги, а доли Мищенко и Константиновского остались за ними. В Оресте изменения произошли несколько позже, но в результате его на себя записал уже упомянутый Мищенко.

Журналистам не удалось найти информацию об Иванове, зато Петрос Тограмаджян, по сообщению болгарских СМИ, является бывшим местным криминальным авторитетом. Вероятность того, что этот человек мог бы заинтересоваться киевским строительным рынком очень мизерная.

По информации журналистов, все регистрационные действия по всем трем компаниям выполнялись одним и тем же нотариусом из Киева, поэтому представить себе ситуацию, когда Иванов из Риги, Тограмаджян из Бургаса и Мищенко из Киева в один и тот же период случайно воспользовались услугами одного нотариуса для переоформления родственных фирм — невозможно.

«Это натолкнуло журналистов на мысль о том, что Мищенко и может быть причастен ко всем манипуляциям с переписыванием компаний», — сказано в материале.

В разговоре с журналистами Мищенко не опроверг своей причастности, как и тот факт, что государство «недоарестовало» связанные с Медведчуком компании.

Bihus.Info подчеркивает, что Мищенко журналисты ранее уже упоминали в контексте историй о компании Укрбуд и нынешнего заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Когда владелец Укрбуда Максим Микитась попал за решетку и фактически потерял контроль над компанией, из Укрбуда начали понемногу выводить активы, в том числе и недвижимость вблизи Академгородка в Киеве, которую записали на новую фирму Дейринг Капитал.

«Ее совладельцами были уже бывший тесть Олега Татарова и Людмила Мищенко с временно оккупированного Донецка, которая оказалась партнершей Валерия Мищенко (несмотря на одинаковые фамилии они не являются родственниками — ред.) уже в его бизнесе», — говорится в расследовании.

Также журналисты заявили, что кроме этого оказалось, что Дейринг Капитал зарегистрировали в доме на Антоновича, 131 в Киеве, где также прописана и одна из компаний Мищенко, и где сам Татаров и члены его семьи владеют рядом объектов недвижимости.

По УПК Украины постановление суда об аресте имущества должны выполнять следователи или прокуроры немедленно. Соответственно, это они должны были бы с постановлением обратиться к регистратору, который бы и внес в государственный реестр информацию, которая бы сделала невозможным дальнейшие изменения в фирмах. В случае с Академ-Клубом, Осокорками-7 и Орестом этого не сделали ни прокуроры, ни следователи Государственного бюро расследований, которые и занимались делами.

На запросы журналистов в ГБР ответили отказом в предоставлении информации. В Офисе генпрокурора продлили срок ответа до 20 дней, но намекнули, что эта информация может не быть публичной.

12 апреля 2022 года СБУ задержала нардепа от пророссийской ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Медведчук скрывался 48 дней и в конце концов решил попытаться бежать из Украины, но был задержан, к тому же в военном камуфляже. Глава государства предложил России обменять политика на украинских пленных.

В ночь на 22 сентября стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 188 обороняли Мариуполь, 108 — бойцы Азова. Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, и они остаются в Турции под гарантиями защиты и безопасности.

В обмен на остальных бойцов Украина отдала стране-агрессору Медведчука. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, его привезли в Москву, но «с ковровой дорожкой не встречали».

После обмена Зеленский лишил Медведчука гражданства. Предателя также лишили статуса адвоката и исключили из Национальной академии правовых наук.