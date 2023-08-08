В Раде предложили установить в Украине новый праздник и дополнительный выходной — что известно 8 августа, 11:58 В Раде появился законопроект, предлагающий установить 22 октября Днем благодарения (Фото:shostkanews.city)

В Верховной Раде предложили установить в Украине новый государственный праздник — День благодарения.

Соответствующий законопроект с инициативой № 9574 зарегистрировали на сайте украинского парламента.

Инициатор документа нардеп от Слуги народа Георгий Мазурашу предлагает установить День благодарения в Украине 22 октября и сделать его выходным днем.

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В пояснительной записке говорится, что целью законопроекта является формирование в украинском обществе и закрепление на общенациональном уровне «важной положительной черты — благодарность, и, соответственно, традиции выражать благодарность всем, кто этого заслуживает».

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Отмечается, что принятие законопроект позволит поднять уровень благодарности в обществе и закрепить ее на общенациональном уровне. По мнению автора документа, это положительно повлияет на укрепление национального единства в Украине.

В июле Рада изменила даты ряда государственных праздников в Украины, в частности, Рождества, Дня Украинской Государственности и Дня защитников и защитниц Украины.

Это связано с тем, что Православная Церковь Украины приняла решение перейти на новоюлианский календарь с 1 сентября 2023 года.