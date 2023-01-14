В Украине могут снять пошлины и НДС по ввозу квадрокоптеров 14 января, 00:38 Украинские военные (иллюстративное фото) (Фото:Генеральный штаб ВСУ / Facebook)

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о ввозе квадрокоптеров без НДС и пошлин.

Об этом говорится в карточке законопроекта №8360.



Проект закона №8360 и связанный с ним №8361 подписали более 80 народных депутатов.

В пояснительной записке народные депутаты предлагают освободить от налога на добавленную стоимость и пошлины импорт коптеров ( дронов) и некоторой другой техники, нужной для военных, а именно: тепловизоров, коллиматоров и приборов ночного видения.

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