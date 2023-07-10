Роттердам+ и схемы в Укрнафте. Рада может декриминализировать сотни коррупционных дел — ЦПК

10 июля, 11:49
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Разоблачение детективами НАБУ на взятке одного из украинских топ-чиновников (Фото:НАБУ)

Разоблачение детективами НАБУ на взятке одного из украинских топ-чиновников (Фото:НАБУ)

Центр противодействия коррупции заявил об угрозе декриминализации в Украине сотен коррупционных дел. Это станет возможным, если народные депутаты пропустят небольшую правку в Уголовный кодекс, говорят в организации.

В ближайшее время в Верховной Раде планируют рассмотреть во втором чтении законопроект № 8235, который устраняет имеющиеся технические противоречия между различными положениями Уголовного кодекса.

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Формально внести правку в статью 364 Уголовного кодекса о злоупотреблении властью или служебным положением предложил депутат от запрещенной ОПЗЖ Григорий Мамка.

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Сейчас злоупотребление считается преступлением, если его совершает человек, чтобы «получить какую-либо неправомерную выгоду для самого себя или другого физического или юридического лица». В частности, нардеп предлагает считать преступлением, если оно осуществляется лицом «с целью получения какой-либо неправомерной выгоды непосредственно для самого себя или в своих интересах неправомерной выгоды для другого физического или юридического лица».

«Депутаты предлагают изменить эту статью таким образом, чтобы из состава преступления в виде злоупотребления властью или служебным положением выпадали случаи, когда чиновник злоупотребляет властью не в свою пользу, а в пользу третьих лиц», — пояснили в ЦПК.

Антикоррупционеры предостерегают, что поправка может помочь освободить от потенциальной ответственности фигурантов таких резонансных дел, как Роттердам+, махинации в Укрнафте, дела экс-руководителя ГФС Романа Насирова. Также ее принятие «сделает невозможным расследование многих коррупционных дел в будущем», говорят в ЦПК.

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«Фактически во избежание ответственности недобросовестный чиновник сможет поставить руководителем в нужное предприятие „фунта“, а сам через него организовывать, например, выигрыш этим предприятием тендеров на „договорных условиях“. Поэтому, согласно правке, будет признано, что чиновник действует не в свою пользу, а в пользу „фунта“, и привлечь чиновника к ответственности станет практически невозможно», — заявил юрист ЦПК Вадим Валько.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Коррупция Роттердам Укрнафта Центр противодействия коррупции Роман Насиров Декриминализация Роттердам плюс

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