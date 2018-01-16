В Украине исключили из законодательства термин "инвалид"

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Термин инвалид исключен из украинского законодательства и обихода
Фото: pixabay.com

Термин инвалид исключен из украинского законодательства и обихода

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон об исключении из украинского законодательства и потребления термина инвалид.

Согласно документу, этот термин заменят словосочетанием человек с инвалидностью, сообщает пресс-служба главы государства.

Документом вносятся изменения в 37 законов Украины, в положениях которых слова инвалид, ребенок-инвалид и инвалид войны заменено словами человек с инвалидностью, ребенок с инвалидностьючеловек с инвалидностью вследствие войны.

Таким образом, закон приводит нормы действующего законодательства в соответствие с положениями Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью.

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