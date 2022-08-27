Кабмин хочет запретить рекламные щиты вдоль дорог 27 августа, 16:58 Рекламный щит (Фото:Duncan Rawlinson/Flickr)

Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду Украины законопроект № 7696. В нем предусмотрен запрет на размещение рекламоносителей и прокладку инженерных коммуникаций и сетей вдоль полосы отвода.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины в Telegram.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, размещение рекламных щитов в пределах полосы отвода дорог, особенно на основных подъездах к крупным городам и областным центрам, приводит к информационной нагрузке дорожной обстановки, дополнительной фиксации взгляда водителя и увеличению времени его реакции при управлении автомобилем.

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Кроме того, наружная реклама в полосе отвода дорог отвлекает водителей на несколько секунд, что может привести к ДТП.

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