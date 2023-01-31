Польский язык в Украине могут включить в список предметов ВНО — Верещук

31 января, 16:36
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Ирина Верещук уверена, что такой подход будет способствовать евроинтеграции Украины (Фото:Минобразования)

Ирина Верещук уверена, что такой подход будет способствовать евроинтеграции Украины (Фото:Минобразования)

Кабмин рассматривает возможность включения польского языка в список учебных предметов, по которым будет проводиться внешнее независимое оценивание.

Об этом во вторник, 31 января, сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Данный вопрос обсуждался во время совещания вице-премьера Ирины Верещук с представителями Минобразования и Украинского центра оценивания качества образования.

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По ее словам, такой подход будет способствовать интеграции страны в европейское пространство.

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«Первый шаг — изучение языков стран-соседей. И этот шаг должен быть обоюдным: поляки готовы включить украинский язык как иностранный в список учебных предметов. В то же время украинская сторона должна разработать стратегию сдача экзаменов по польскому языку. И если для этого нужно вносить изменения в законодательство, необходимо начинать этот процесс уже сегодня», — заявила Верещук.

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Кроме того, Минобразования прорабатывает для граждан Польши алгоритм признания и зачисления результатов Egzamin maturalny (выпускные экзамены в польских лицеях и техникумах) при поступлении в украинские учебные заведения.

В ведомстве также отметили, что Варшава также предпринимает соответствующие шаги в этом направлении.

«Украинская сторона открыта для сотрудничества с Польшей на всех уровнях, чтобы обеспечить доступ нашей молодежи к качественному европейскому образованию», — подчеркнула вице-премьер.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Образование Польша Внешнее независимое оценивание — ВНО Иностранные языки Ирина Верещук

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